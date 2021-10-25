سميحة أيوب والمناوي وبطرس دانيال يشاهدون "نجوم الظهر" لـ محمد صبحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

حضر خلال عروض الأسبوع الماضي لمسرحية "نجوم الظهر" كوكبة من النجوم والإعلاميين والنقاد الذين أشادوا بالعمل المسرحي مهنئين النجم محمد صبحي وفريق عمله على هذا العمل المسرحي الضخم الذي يحمل كل عناصر الفرجة والمتعة والفكر .

حضر خلال عروض الأسبوع الماضي كل من: النجمة القديرة سميحة أيوب، والإعلامي عبد اللطيف المناوي رئيس تحرير جريدة المصري اليوم، والأب بطرس دانيال مدير المركز الكاثوليكي للسينما الذي أهدى الفنان محمد صبحي لوحة عليها أسماء الله الحسنى، كما حضر من قبل المخرج عمر زهران، والكاتبة فاطمة ناعوت وعدد من الشخصيات العامة .

"نجوم الظهر" كتبها ويقوم ببطولتها وإخراجها النجم محمد صبحي بمشاركة الكاتب أيمن فتيحة وديكور محمد الغرباوى، وتصميم أزياء مريام عدلي ، والأغاني كتبها الشاعر عبد الله حسن ولحنها ووزعها الملحن شريف حمدان ، ويشارك في البطولة كوكبة من النجوم أعضاء فرقة "استديو الممثل " هم : سميرة عبد العزيز وجيهان قمري وعبدالرحيم حسن وندى ماهر وميرنا زكري وكمال عطية ورحاب حسين وحمدي السيد ورحاب الشناط وداليا حسن ومحمد سعيد ومايكل وليم ومحمد شوقي طنطاوي ومحمد يوسف ومصطفى يوسف ومنة طارق وانجيلكا وليلى فوزي ووليد هاني ومحمود أبو هيبة.

العرض يقدم 12 موهبة جديدة يدفع بهم محمد صبحي للساحة الفنية ويضمهم لفرقته " استديو الممثل " ليشاركوه البطولة ويقف بعضهم أمامه للمرة الأولى على خشبة المسرح في أدوار مميزة ويقدمهم بشكل شامل ليظهر خلال العرض مهارات الممثل والمطرب والعازف علي المسرح بشكل حي ويتناول العمل موضوعات تخص المواطن المصري وهمومه ومشاكله بشكل كوميدي راقي.