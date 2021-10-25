اليوم انطلاق مهرجان أوسكار العرب بحضور نجوم الفن والمشاهير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

يستعد مهرجان أوسكار العرب لبدء فعاليات دورته الخامسة، التي تنطلق اليوم الإثنين وذلك بأحد الفنادق الكبرى بمدينة القاهرة في دورة استثنائية تحمل اسم الفنانين القديرين الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز.

ويكرم المهرجان في دورته الخامسة مجموعة من الفنانين المصريين والعرب، تقديرا لجهودهم الفنية العظيمة ومشوارهم الفني المهم، على رأسهم الفنانة الكبيرة نادية الجندي، الفنانة غادة عبد الرازق، الفنانة منة فضالي، الفنانة فيفي عبده، والإعلامية بسمة وهبة، الفنانة السعودية وعد، الفنان اللبناني إيوان، الشاعر خالد تاج الدين، والملحن وليد سعد.

وتضمن قائمة المُكرمين في الدورة الخامسة من المهرجان، الفنان اللبناني إيوان، الفنانة التونسية أميمة طالب، والفنانة التونسية مريم الدباغ، الفنان المغربي نوردو، مطرب المهرجانات عمر كمال، الشاعر خالد تاج الدين، الملحن وليد سعد، مصمم الأزياء الكبير هاني البحيري، مصممة الأزياء السورية هويدا بريدي، كما تشمل القائمة مجموعة من المشاهير العرب ولاعبي الكرة منهم لاعب كرة القدم عبدالله السعيد.

وكان من المقرر أن تقام الدورة الخامسة في إمارة دبي، ولكن في ظل أزمة كورونا، قررت إدارة المهرجان جمهورية مصر العربية، لتكون حاضنة لفعاليات المهرجان للدورة الثانية على التوالي.