محمد رمضان يعتذر لـ ريد وان لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

رد الفنان محمد رمضان على الجدل الذي أثير بسبب طريقة تقديمه على المسرح في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي وتجاهل المطربان ريد وان ونعمان بلعياشي.

وأكد محمد رمضان في لقاء مع برنامج "The insider" بالعربي أنه لا يحتاج أن يبرر لريد وان ما حدث لأنه يعرف قيمته كأخ وصديق، وقيمته لدى العرب فالجميع فخور به لما وصل إليه عالميا.

وأضاف قائلا إنه كان في الكواليس ولم ير كيف تم تقديم ريد وان ونعمان بلعياشي، حتى أنه لم ير كيف تم تقديمه، مشيرا إلى أن ما حدث كان دون قصد.

وفي تسجيل صوتي قال ريد وان إن محمد رمضان اعتذر له وقال له إنه كان مضغوطا ولم يركز فيما حدث.

يذكر أن محمد رمضان وريد وان ونعمان بلعياشي قدموا أغنية "جو البنات" خلال حفل افتتاح الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي.