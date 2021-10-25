نضال الأحمدية تتضامن مع زينة وتهاجم أحمد عز: "هرب من حبيبته الممثلة اللبنانية يوم خطوبتهما"

محمد اسماعيل - القاهرة - دافعت الإعلامية نضال الأحمدية عن موقفها تجاه الفنانة زينة ومساندتها لها في قضيتها مع الفنان أحمد عز.

وقالت الإعلامية اللبنانية خلال لقاء تليفزيوني على قناة صوت بيروت إنترناشونال إن مساندتها لزينة ليست بالضرورة نابعة من كونها صديقتها بل على العكس تماما فهما لم يلتقيان أبدا من قبل ولكنها دافعت عنها نظرا لما فعله أحمد عز معها.

وكشفت نضال الأحمدية عن خطبة للفنان أحمد عز كادت أن تكتمل لولا هروبه يوم الحفل وقالت: "أحمد عز ارتبط بعلاقة حب لمدة 6 سنوات مع ممثلة لبنانية كبيرة من أهم وأجمل الممثلات ولكنه تهرب يوم الخطبة وأغلق هاتفه ولم يأت إلى بيروت".

الجدير بالذكر أن أحمد عز يعرض له حاليًا في السينمات فيلم "العارف" ويشاركه البطولة: محمود حميدة، أحمد فهمي، كارمن بصيبص، ركين سعد، مصطفى خاطر .

كما شارك عز في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "هجمة مرتدة" مع هند صبري وهشام سليم.