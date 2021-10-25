سقوط ديكور تصوير على محسن منصور في كواليس العمل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشف الفنان محسن منصور عن تعرضه لإصابة في قدمه، أثناء تصوير عمل جديد يقوم بتحضيره الفترة الحالية، أدى إلى دخوله المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية.

ونشر محسن منصور على حسابه الشخصي بـ" فيسبوك"، صور له أثناء إجراء أشعة على قدمه، وعلق عليها قائلًا: "الحمد لله قدر الله وما شاء فعل، كله خير من الله، أثناء التصوير اليوم، ووقوع قطعة الديكور على رجلي وأيضًا إصابة مخرج العمل، دعواتكم لينا بالشفاء، الألم فظيع، يا رب اشف كل مريض".

الفنان محسن منصور يشارك في مسلسل "أنا وهي"، بطولة الفنانة هنا الزاهد والمقرر عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية.

ويجسد محسن منصور خلال أحداث مسلسل "أنا وهي" شخصية رجل صاحب ملهى ليلي.

مسلسل "أنا وهي" تأليف مصطفى حمدي، وإخراج سامح عبد العزيز، وبطولة الفنان أحمد حاتم، والفنانة هنا الزاهد، والفنان أشرف عبد الباقي، والفنانة ميرهان حسين، والفنانة عارفة عبد الرسول.