الكشف عن اسم مسلسل محمد رمضان الجديد

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 25 أكتوبر 2021 01:23 مساءً - منذ 24 دقيقة

يستعد الفنان المصري، محمد رمضان لخوض السباق الرمضاني لعام 2022 ، في محاولة لمصالحة جماهيره بعد مسلسل موسى الي لم يلقى إشادة كبيرة.

وكشفت وسائل إعلام مصرية، يوم الأحد، عن اسم مسلسل محمد رمضان، ومن المقرر أن يتم تصوير المسلسل في شهر نوفمبر الذي يحمل اسم “مشوار لحد هناك”.

مسلسل محمد رمضان الجديد من إخراج محمد ياسين، وهو ما أثار ردود فعل على مواقع التواصل الاجتماعي كونه يختلف في أسلوبه عن متطلبات رمضان الذي بسعى دائما للبطولة المطلقة بينما يحبذ ياسين البطولات الجماعية.

العمل من تأليف السيناريست محمد فريد، ويشارك البطولة مع محمد رمضان دينا الشربيني، وفق ما نقل موقع المصري اليوم عن مخرج العمل.

وكان محمد رمضان قد خاض السباق الرمضاني السابق بمسلسل موسى، والذي عُرض في شهر رمضان لعام 2021، من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج محمد سلامة وبطولة محمد رمضان وسمية الخشاب ورياض الخولي وسيد رجب.