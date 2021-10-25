تحديد موعد قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا 2022

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 25 أكتوبر 2021 01:23 مساءً - أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يوم 23 ديسمبر/كانون الأول المقبل، موعدا لقرعة دوري أبطال أفريقيا، بعد أن اكتمل عقد المتأهلين إلى دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا لموسم 2021-2022، وإسدال الستار على دور الـ32.

ويُقام دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا بداية من دور الـ16، حيث يضم 4 مجموعات، تضم كل منها 4 أندية، بحيث يتأهل متصدرا كل مجموعة إلى ربع النهائي.

وقبل إجراء قرعة دور المجموعات، سيتم تصنيف الأندية الـ16 المتأهلة إلى دور المجموعات إلى 4 مستويات، بواقع 4 فرق في كل مستوى من المستويات.

ولن يكون من الممكن أن يلاقي أي فريق فريقا آخر في نفس المستوى، حيث ستتكون كل مجموعة من 4 فرق من المستويات الـ4.

وسيتم تقسيم تلك المستويات بناء على تصنيف الأندية الذي أصدره الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، حيث ستكون أول 4 فرق على رأس المجموعات الـ4.

الفرق المتأهلة إلى دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا

وكان نادي الزمالك المصري أول المتأهلين لدور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا، على حساب توسكر الكيني بمجموع المباراتين 5-0.

كما كان نادي أمازولو الجنوب أفريقي ثاني المتأهلين، بعدما فجر مفاجأة مدوية، وأقصى مازيمبي الكونغولي، بالتعادل معه 1-1 في مجموع المباراتين، مستفيدا من قاعدة الهدف الاعتباري عقب تعادله سلبيا على ملعبه.

وتأهل النجم الساحلي التونسي بعد فوزه بمجموع المباراتين 5-1 على حساب فريق الجيش الرواندي، وكذلك المريخ السوداني بالفوز على زاناكو الزامبي 4-2 في مجموع المباراتين.

كما تأهل الأهلي المصري حامل اللقب بعد فوزه 7-2 على الحرس الوطني بطل النيجر، وكذلك الرجاء المغربي بالفوز على أويلرز الليبيري 4-0 في مجموع المباراتين.

وتأهل أيضا فريق بترو أتلتيكو الأنجولي على حساب أوثو دويو الكونغولي، ومواطنه ساجرادا إسبيرانسا على حساب رويال ليبوباردس من إسواتيني.

وحجز فريق الترجي التونسي مقعدة في دور المجموعات، بعد فوزه على الاتحاد الليبي بهدف دون رد، كما تأهل فريق حوريا كوناكري الغيني على حساب الملعب المالي، وماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي على حساب مانيما أنيون الكونغولي.

واستطاعت الأندية الجزائرية قلب نتائج الذهاب للفوز في الإياب، حيث تأهل فريقا وفاق سطيف وشباب بلوزداد على حساب نواذيبو الموريتاني وأسيك ميموزا الإيفواري، بجانب فريق الهلال السوداني الذي تأهل على حساب ريفرز النيجيري.

وفجر فريق جالاكسي البوتسواني مفاجأة كبيرة، وأطاح بفريق سيمبا التنزاني من دور الـ32، كما تأهل الوداد المغرب على حساب هارتس أوف أوك الغاني.