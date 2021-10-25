حادث أليك بالدوين يوقف العمل في فيلم "رست"

محمد الفلاح - الإثنين 25 أكتوبر 2021

أعلن منتجو فيلم "رست (صدأ)"، الإثنين، وقف العمل في الفيلم بعد مقتل مديرة التصوير عن طريق الخطأ على يد بطل الفيلم الممثل أليك بالدوين.



وقال المنتجون في رسالة إلكترونية للعاملين في الفيلم: "في الوقت الذي نمر به بهذه الأزمة، لقد اتخذنا قرار بوقف العمل بالفيلم على الأقل حتى انتهاء التحقيقات".

وكان قد تم بالفعل تعليق العمل في موقع تصوير الفيلم بالقرب من سانتا في، منذ الخميس الماضي، عندما أطلق بالدوين النار من مسدس يستخدم للتصوير ما أسفر عن مقتل مديرة التصوير هالينا هتشينز.

وأصيبت هتشينز في صدرها، وتم إعلان وفاتها عقب نقلها جوا إلى المستشفى، وأصيب أيضا المخرج جويل سوزا، ولكن تلقى العلاج وخرج من المستشفى.

وأصدر مكتب شريف مقاطعة سانتا في مذكرة بحث، الأحد، قال فيها إنه سوف يصادر جميع المعدات وتشمل الأسلحة ومكونات الأسلحة والذخيرة المستخدمة وغير المستخدمة (سواء كانت ذخيرة حية أم لا)، إضافة إلى الكاميرات أو شرائح الذاكرة.

ويشار إلى أن موقع التصوير شهد توترات الخميس الماضي، حيث غادر نحو 6 من أفراد طاقم الفيلم احتجاجا على ظروف العمل.