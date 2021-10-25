شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين عبد الوهاب فى رسالة لـ محمد صلاح: "فخر بلدى.. أنت قدوة لأجيال" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت النجمة شيرين عبد الوهاب، رسالة تهنئة للنجم المصرى محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزى، بعد تألقه في مباراة أمس وتحقيقه هاتريك في الخماسية التي سحق بها الريدز نظيره نادي مانشيستر يونايتد، فى عقر داره، على ملعب "أولد ترافورد"، فى قمة الجولة التاسعة لمنافسات الدورى الإنجليزى الممتاز، فى المباراة التى شهدت تألق محمد صلاح الذى سجل 3 أهداف (هاتريك) وصنع هدف آخر.

وكتبت شيرين عبد الوهاب عبر حسابها بموقع "تويتر"، "فخر بلدى، وفخر ليا يا ابن بلدى، أنت كبير بتعبك، بمجهودك، وبأخلاقك، أنت قدوة لأجيال ودى مسئولية كبيرة أنت أكيد قدها".



شيرين عبد الوهاب

يأتى هذا فيما، استبدل الحساب الرسمي لفريق ليفربول على فيس بوك صورة إطار الصفحة لصورة الفرعون المصري محمد صلاح من مباراة أمس احتفاء بأرقامه القياسية التي يحققها في صفوف الريدز، في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

وصنع نجمنا المصرى محمد صلاح هدف ليفربول الأول الذى سجله الغانى نابى كيتا فى الدقيقة 5، قبل أن يسجل البرتغالى ديوجو جوتا الثانى فى الدقيقة 13 من عمر المباراة.

وفى الدقيقة 38 سجل النجم المصرى محمد صلاح الهدف الثالث لفريق ليفربول من عرضية مميزة من نابى كيتا، قبل أن يسجل محمد صلاح هدفه الشخصى الثانى والرابع للريدز فى الدقيقة 45.

وفى الشوط الثانى، أضاف محمد صلاح الهدف الثالث له والخامس لفريقه عند الدقيقة 50، بعدها سجل كريستيانو رونالدو هدفا لمانشستر يونايتد وتم إلغاؤه بداعى التسلل.