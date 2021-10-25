شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز 7 أغانٍ لـ ماجد المهندس فى عيد ميلاده الـ50 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم الـ25 من أكتوبر مع عيد ميلاد نجم الغناء ماجد المهندس الـ50، والذى يعتبر واحدًا من أهم المغنيين في العالم العربى ويلقب ببرنس الغناء العربى، والذى حرص عدد كبير من محبيه على الاحتفال بعيد ميلاده اليوم، بعدما تذكروا أبرز أغانيه التى غناها طوال مسيرة فنية طويلة لسنوات صار فيها أحد أهم نجوم الغناء والطرب بكاريزما خاصة به وشكل غنائى يميزه، مثلما يظهر خلال السطور التالية الذى نسلط فيها الضوء على مجموعة من أبرز اغانيه في عيد ميلاده.



ماجد المهندس

"بحبك"

البداية من أغنية "بحبك" الذي تضمنها فيلم 122 والذي عرض في عام 2019 من بطولة طارق لطفي، أحمد داود، أمينة خليل.

"الفاتنة"

أغنية أخرى من أغانى ماجد المهندس، والتى تحظى بنجاح كبير من ضمن أغانيه، حيث تم طرحها العام الجارى 2021.

أغنية "اعترف"

أغنية أخرى من ابرز اغانيه، وحقق بها نجاحًا كبيرًا حينما غناها دويتو مع المطربة آمال ماهر.

انا حنيت"

من أبرز اغانيه ايضاً التي تحظى باعجاب قطاع كبير من جمهوره، وتعتبر من روائعه أغنية "انا حنيت" الذى قدمها علي طريقة الفيديو كليب، لتثير ضجة كبيرة وقتها بعدما حققت ردود فعل كبيرة إثر نجاح الأغنية.

أغنية "تناديك"

أيضاً تعد "تناديك" من أجمل أغاني المطرب ماجد المهندس الذي غناها في مسيرته الحافلة بأغاني عديدة، وهو الأمر الذي يظهر جلياً في أرقام مشاهدات الأغنية عبر موقع يوتيوب حيث اقتربت خلال عامين إلي 80 مليون مشاهدة.

"والله واحشني موت"

ورغم مرور مدة طويلة على أغنية "والله واحشني موت" إلا أنها تحظي بمكانة كبيرة لدي عشاق ماجد المهندس.

أغنية "أوقعلك عقد"

أخيراً تأتي أغنية "أوقعلك عقد" الذى طرحها المطرب ماجد المهندس هذا العام وحققت نجاحاً كبيراً.