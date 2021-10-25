شكرا لقرائتكم خبر عن محسن منصور بعد سقوط قطعة ديكور على قدمه: العين صابتنى وربنا نجانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب الفنان محسن منصور، بشرخ بسيط بقدمه بعدما سقطت قطعة من الديكور على قدمه أثناء تصويره أحد الأعمال الدرامية، حسبما أوضح لـ"الخليج 365" وقال: "الحمد لله قدر ولطف العين صابتنى وربنا نجانى، وأنا الآن بصحة جيدة حيث أجريت بعض الفحوصات الطبية على قدمى وتبين أنها بخير ولم يحدث أى كسور.

ويصور محسن منصور حاليًا دوره فى مسلسل "أنا وهى"، مع هنا الزاهد وأحمد حاتم، الذى يدور فى 8 حلقات، ومن المقررعرضه على إحدى المنصات الرقمية قريبًا، والعمل تأليف مصطفى حمدى وإخراج سامح عبد العزيز ويشارك فى بطولته أشرف عبد الباقى، ميرهان حسين، عارفة عبد الرسول، محمد ثروت، وتدور أحداثه حول شخصين يعانيان من مرض نفسى ويترددان على عيادة طبيب نفسى يجسده أشرف عبد الباقى، ويتعرفا على بعض وتبدأ قصة حب بينهما.

كما يصور محسن منصور أيضًا دوره في مسلسل "القاتل الذى أحبنى" تأليف صلاح عربى وإخراج عمرو عابدين، وبطولة هانى رمزى، سهر رمزى، أحمد فؤاد سليم، محمد أبو داوود، رانيا منصور، لقاء سويدان، وفاء سالم، محسن منصور، دنيا ماهر، ياسر فرج، هبة الهوارى، ومقرر عرضه على احدى المنصات الخليجية خلال الأسابيع المقبلة.

وشارك محسن منصور في دراما رمضان الماضى بمسلسين الأول هو "المداح" مع حمادة هلال، نسرين طافش، أحمد بدير، خالد سرحان، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، محمد عز وتأليف أمين جمال وإخراج أحمد سمير فرج، و"خلى بالك من زيزى" بطولة أمينة خليل، محمد ممدوح، نهى عابدين، على قاسم، بيومى فؤاد، صفاء الطوخى، على الطيب، أسماء جلال وإخراج كريم الشناوى.