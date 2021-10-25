شكرا لقرائتكم خبر عن أليك بالدوين يلتقى زوج وابن مديرة التصوير هالينا.. ووقفة بالشموع لتكريمها "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى أليك بالدوين، بزوج وابن المصورة السينمائية هالينا هاتشينز، المرأة التى قتلها بالخطأ باستخدام مسدس أثناء تصوير فيلم Rust، ووفقًا لما نشره موقع "فوكس نيوز"، شوهد بالدوين بالقرب من فندق فى نيو مكسيكو، مع ماثيو، زوج هتشينز، وابنها البالغ من العمر 9 سنوات، في الصور المؤثرة، حيث يمكن رؤية بالدوين وهو يحتضن ابن ماثيو بعد أيام فقط من فقدانهما هالينا.



التقرير من فوكس نيوز

يأتي اللقاء المؤثر بعد فترة وجيزة من كسر بالدوين صمته بشأن الواقعة بتغريدات على تويتر، أعرب من خلالها عن تعازيه لعائلة هتشينز، مشيرًا إلى أنه يتعاون للتحقيق في الحادث.

وفى المقابل، تجمع مئات الأشخاص من التحالف الدولي لموظفي المسرح المحليين، في بوربانك، بكاليفورنيا، لحضور وقفة احتجاجية لتكريم هوتشينز، وفقا لما نقلته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.



لقاء اليك بالدوين وابن هاتشينز



لقاء زوج الضحية واليك بالدوين

وتحدثت كريستال ريفرز صديقة هتشينز عنها، قائلة: "إنها روح جميلة"، وجاء تصريحها هذا أثناء حضورها الوقفة الاحتجاجية في موقف للسيارات في بوربانك، مساء الأحد.

وقالت ريفرز، إنها "التقت بهتشينز لأول مرة في المعهد الأمريكي للأفلام، حيث كانت تخبر الطلاب عن أهمية وجود المزيد من النساء في صناعات الترفيه والأفلام"، وأضافت ريفرز: "لقد كانت مصدر إلهام لا يصدق، بالطريقة التي عملت بها بجد لدعم الآخرين في طريقهم إلى مسيرتهم المهنية".



لقاء أليك بالدوين مع زوج هالينا هتشينز

فيما حمل المعزين الشموع على شرف هوتشينز أثناء مشاهدة عرض شرائح للمصورة السينمائية في صمت، بينما أقيمت وقفة احتجاجية أخرى على ضوء الشموع في البوكيرك، نيو مكسيكو، في اليوم السابق.



امرأة تضيء شمعة تكريما لهتشينز



محبى هتشينز من الوقفة الاحتجاجية

ويشار إلى أن النجم العالمي أليك بلدوين، أبدى - فى وقت سابق من يوم الجمعة الماضى - أسفه الشديد بعد تسببه فى قتل هالينا هتشينز، مديرة تصوير فيلمه Rust، إثر إطلاقه للنيران من مسدس فى حادث أثناء كواليس تصوير الفيلم، وقال بلدوين فى تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر: "لا توجد كلمات تعبر عن صدمتي وحزني على الحادث المأساوي الذي أودى بحياة هالينا هاتشينز، زوجة وأم وزميلة تحظى بإعجاب كبير من الجميع".



وقفة بالشموع على شرف مديرة التصوير الراحلة