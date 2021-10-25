شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم مسلسل Friends ينعون جيمس تايلر: "سوف نفتقدك.. شكرًا لوجودك معنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص نجوم مسلسل friends على نعى الفنان جيمس مايكل تايلر المعروف بـ"جانثر"، عامل المقهى بالمسلسل الشهير، الذي توفي أمس الأحد، عن عمر يناهز 59 عامًا، بعد معاناة مع مرض سرطان البروستاتا، الذى تم تشخيص إصابته به فى عام 2018، وانتشر لاحقًا إلى عظامه.

وكانت فى المقدمة، النجمة جينيفر أنيستون، حيث نشرت أحد المشاهد مع الفنان الراحل عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، مصحوبة بتعليق: "لم يكن المسلسل ليكون نفس الشىء بدونك.. شكرًا لك على الضحك الذي جلبته إلى العرض ولحياتنا كلها.. سوف نفتقدك".

فيما كتبت الفنانة كورتني كوكس: "حجم الامتنان الذي أحضرته إلى الغرفة وأظهره كل يوم في المجموعة هو حجم الامتنان الذي أحمله على معرفتي بك.. ارقد بسلام يا جيمس"، كما كتبت ️ليزا كودرو: "جيمس مايكل تايلر، سوف نفتقدك.. شكرًا لوجودك معنا جميعًا"، أما الفنان مات لوبلان، كتب: "كان لدينا الكثير من الضحك يا صديقي.. سنشتاق لك.. ارقد بسلام صديقي".



تدوينه كورتني كوكس



تدوينه مات لوبان

ويشار إلى أنه وفقًا لما نقلته صحيفة "ميرور" البريطانية، ذكر بيان صادر عن مدير أعمال تايلر، أن تايلر توفي بسلام في منزله في لوس أنجلوس، الأحد، وجاء في الرسالة "إذا قابلته ذات مرة صنعت صديقًا مدى الحياة، وأراد مساعدة أكبر عدد ممكن من الناس، فقد شارك قصته بشجاعة وأصبح ناشطًا لمن لديهم البروستاتا لإجراء فحص دم مبكرًا في سن الأربعين".

ولم يحصل الممثل الأمريكي الراحل جيمس مايكل تايلر، على نفس القدر من وقت الشاشة مثل الشخصيات الست الرئيسية من مسلسل الأصدقاء، ولكنه لا يزال شخصية مشهورة بين المعجبين من محبي مسلسل الأصدقاء.

بدأ عرض مسلسل Friends فى 22 سبتمبر من عام 1994، وتعلق بالعمل الكثير من المتابعين حول العالم، المسلسل حصل على تقييمات كبيرة منها 8.9 على موقع imdb، وانتهى عرضه فى يوم 6 مايو من عام 2004، وذلك بعد عرض 10 مواسم من العمل، واحتوى على 236 حلقة، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline".