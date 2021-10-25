صداقة فحبّ وزواج.. في “بصراحة مع هنادي الكندري ومحمد الحداد”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: رحلة عمل، فصداقة تلاها حبّ تكلل بالزواج بين هنادي الكندري ومحمد الحدّاد اللذيْن يكشفان عن تفاصيل اللقاء الأول بينهما، والمغامرات التي عاشاها معاً وتخطيهما لمشكلة الحدود الجغرافية في المهنة، وغيرها من الأمور في برنامج “بصراحة مع هنادي الكندري ومحمد الحداد” على MBC1.

ما هي ملابسات تعرضهما لعملية سطو مسلح واقتحام اللصوص لبيتهما؟ وما هو رأي هنادي في أداء زوجها كممثل؟ وهل يجرؤ محمد بدوره على الغناء في الحلقة؟ ختاماً، يتوقف كلاهما عند علاقته بوسائل التواصل الاجتماعي وتعاطي كل منهما مع الكثير من القضايا المتعلقة بالعمل والحياة الشخصية والاجتماعية.

يُعرض برنامج “بصراحة مع هنادي الكندري ومحمد الحداد” على MBC1، الإثنين 25 تشرين الأول/أكتوبر في تمام الساعة 07:00 مساءً بتوقيت غرينتش، 10:00 ليلاً بتوقيت السعودية.