اليوم.. أحمد حاتم ضيف برنامج It’s Show time

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

يحل الفنان أحمد حاتم ضيفًا على برنامج It’s Show time، المُذاع عبر قناة cbc، وذلك مساء اليوم الاثنين، في تمام الساعة التاسعة مساء.

ويتحدث الفنان أحمد حاتم خلال اللقاء، عن حالة النشاط الفني، التي يعيشها هذه الأيام، ويتوقف عند أهم الأعمال التي قدمها في السينما والدراما، كما يكشف العديد من التفاصيل عن حياته الشخصية، وأصعب المواقف التي تعرض لها، وكيف تخطى هذا الموقف.

ويعرض برنامج its show time على قناة cbc، من السبت إلى الثلاثاء، في تمام الساعة التاسعة مساء، وتقدمه مها الصغير ودينا حويدق.