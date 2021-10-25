زينة تنشر صورة لنجلها يرتدي تيشرت محمد صلاح: "ربنا يحميك إنت وولادي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة زينة صورة لأحد أبنائها وهو يرتدي تيشرت محمد صلاح، مهنئة نجم فريق ليفربول بعد أن سجل 3 أهداف أمام مانشستر يونايتد، على ملعب أولد ترافورد، في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، ليفوز فريق ليفربول بـ 5 أهداف دون رد.

وكتبت زينة، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام: "ماعنديش أغلى من الصورة دي أبارك لك بيها، ربنا يحفظك ويحميك أنت وولادي ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة زينة مسلسل "كله بالحب"، وشارك فيه أحمد صلاح حسني، صابرين، ريم البارودي، سامر المصري، مصطفى درويش، ومن إخراج عصام عبد الحميد، تأليف محمد الشخيبي.