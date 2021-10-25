"سبب تسميتها وذهابها لطبيب نفسي".. ما لا تعرفه عن نهى عابدين في عيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

يحل اليوم الاثنين 25 أكتوبر، عيد ميلاد الفنانة نهى عابدين، إذ أنها من مواليد 1988 بمدينة الإسكندرية، ودرست في المعهد العالي للفنون المسرحية، وبدأت مسيرتها في مجال التمثيل عام 2010 بمسلسل "طوق نجاة" مع الفنانة فيفي عبده، وشاركت بعدها بعدة أعمال أخرى، وتزوجت من الفنان السوري حازم زيدان عام 2014 وأنجبت منه طفل يدعى "أيمن"، وانفصلت عنه عام 2017.

نرصد لكم ما لا يعرفه الجمهور عن نهى عابدين ببرنامج "في البوكس" في السطور التالية:

شخصيتها

كشفت نهى عن تفاصيل شخصيتها: "أنا بتكسف جدا وبتدارى في الشخصية اللي بمثلها، وكنت شقية جدا وأنا صغيرة، وكنت بحب ألعب كهربا في الشارع مع الأولاد أكتر من البنات، وأنا لست فنانة مغرورة ولست نرجسية، ولست شخصية معقدة، وعندي فوبيا من (البرص) وبترعب منه، وبحب اللون الأسود، ومستحيل ألبس اللون الأحمر الترتر، والراجل بالنسبة لي مش شكل أهم حاجة يبقى نضيف وريحته نضيفة".

أشقائها

"عندي أخت واحدة تُدعى (نسمة)، وهي تعيش في الإسكندرية، وإحنا مختلفين عن بعض في الدماغ، وعلاقتنا كويسة ببعض".

سبب تسميتها

"سبب تسميتي باسم (نهى)، أن ده اسم الدكتورة اللي ولدت والدتي وسمتني باسمها، وهي كانت متفائلة بالاسم ده من وقتها".

اعتزال التمثيل

أعلنت نهى عابدين، العام الماضي عن اعتزال التمثيل نتيجة دور اكتئاب مرت به بسبب عدة تراكمات في حياتها، وقالت: "كنت بمر باكتئاب وقتها، وكنت غير متزنة، وأخذت هذا القرار ومكنتش موزونة خالص، وخرجت منه بإني اشتغلت على نفسي شوية وذهبت لطبيب نفسي، وحاولت أظبط الحاجات اللي كانت عندي".

موقفها من ارتباط طليقها بصديقتها

"معنديش مشكلة لو الشخص اللي سيبته يروح يعرف حد من صحباتي ويتجوزوا، ولكن هيفضل مستمر العلاقة بينا فيها حساسيات، ومثل هذه العلاقات مش هتكون مريحة، وأنا دايمًا بشوف زوج صاحبتي أو خطيب صاحبتي أو صاحب صاحبتي من المحرمين عليا، وكأنهم إخواتي".

ما تتمنى تطبيقه بخصوص الزواج والطلاق

"أنا مهتمة بحقوق السيدات، ونفسي الست لما تتجوز تاخد نص ميراثه كما يحدث في كل دول العالم المتقدمة، بدون وضع (قايمة ولا مؤخر ولا نفقة) وبهدلة في المحاكم.. طلقتني يبقى أخد نص اللي عندك بدون كلام، ونفسي ده يطبق في مصر".

يذكر أن أخر أعمال نهى عابدين مسلسل "خلي بالك من زيزي" في موسم رمضان 2021، من ﺇﺧراﺝ كريم الشناوي، وﺗﺄﻟﻴﻒ مريم نعوم مع النجوم: أمينة خليل، محمد ممدوح، علي قاسم، بيومي فؤاد، وأسماء جلال وغيرهم.