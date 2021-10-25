عمرو سلامة عن دارين أرنوفسكي: "أفلامه أثرت بشكل مباشر في أفلامي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشف المخرج عمرو سلامة، عن تأثر أعماله بأفلام المخرج دارين أرنوفسكي التي قدمها في السينما.

ونشر سلامة، صورة تجمعه به، عبر حسابه على إنستجرام، وعلّق: "ممتن لمقابلة واحد من أكثر المخرجين المفضلين لي.. أفلامه أثرت بشكل مباشر في أفلامي، وأيضا أثرت في تكويني كإنسان، ولم أكن أتوقع أن أقابله وأمضي معه عدة أيام".

وأضاف: "دارين أرنوفسكي.. صاحب عدد من أفلامي المفضلة، Requiem For A Dream، Black Swan، The Wrestler ".

وكان عمرو سلامة، أعلن مؤخرا عن انتهاء تصوير حلقات مسلسل "بيمبو" التي يقوم بإخراجها عبر حسابه بموقع "تويتر"، وعلّق: "مع عائلة بيمبو والتورتة المشِعَّة.. بعد الانتهاء من تصوير الحلقات التي قمت بإخراجها وإعطاء الراية للمخرج الصديق عمر رشدي لبدء تصوير حلقاته في المسلسل".

مسلسل "بيمبو" بطولة النجوم: أحمد مالك، هدى المفتي، وويجز، ومن المقرر عرضه عبر منصة "شاهد" خلال موسم الشتاء.

وتدور أحداثه في إطار اجتماعي يتخلله أحداث مليئة بالتشويق والغموض، ويناقش قضايا ومشكلات يتعرض لها الشباب في أعمار متفاوتة، بينها الإدمان، في 15 حلقة.