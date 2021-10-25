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بالفيديو: جماهير برشلونة تعتدي على كومان بعد خسارة فريقها أمام ريال مدريد

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 25 أكتوبر 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

رونالد كومان

تعرض مدرب نادي ، الهولندي رونالد كومان، للاعتداء من قبل بعض جماهير النادي الكتالوني، بعد خسارة مباراة الكلاسيكو ضد ، أمس الأحد.

وخسر برشلونة على ملعبه “كامب نو”، أمام غريمه التقليدي ريال مدريد، بنتيجة 1-2، خلال المباراة التي جمعت بينهما لحساب الجولة العاشرة من .

ووفقا لصحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن بعض جماهير برشلونة حاولت الاعتداء على كومان، أثناء مغادرته ملعب “كامب نو” عقب الهزيمة من ريال مدريد.

وأشارت الصحيفة إلى أن فئة أخرى من الجماهير أطلقت صافرات استهجان ضد المدرب الهولندي، وطالبته بالرحيل، ووصفت الوضع الحالي للفريق الكتالوني بـ”الكارثي”.

وبعد خسارته لقاء الكلاسيكو، تجمد رصيد “البارسا” عند 15 نقطة في المركز الثامن في الدوري، فيما ارتقى ريال مدريد إلى مركز الوصافة برصيد 20 نقطة، ويتخلف بفارق نقطة واحدة فقط عن المتصدر، ريال سوسييداد، علما بأن الفريق الملكي يملك في جعبته مباراة مؤجلة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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