بالفيديو: جماهير برشلونة تعتدي على كومان بعد خسارة فريقها أمام ريال مدريد

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 25 أكتوبر 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

تعرض مدرب نادي برشلونة، الهولندي رونالد كومان، للاعتداء من قبل بعض جماهير النادي الكتالوني، بعد خسارة مباراة الكلاسيكو ضد ريال مدريد، أمس الأحد.

وخسر برشلونة على ملعبه “كامب نو”، أمام غريمه التقليدي ريال مدريد، بنتيجة 1-2، خلال المباراة التي جمعت بينهما لحساب الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

ووفقا لصحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن بعض جماهير برشلونة حاولت الاعتداء على كومان، أثناء مغادرته ملعب “كامب نو” عقب الهزيمة من ريال مدريد.

وأشارت الصحيفة إلى أن فئة أخرى من الجماهير أطلقت صافرات استهجان ضد المدرب الهولندي، وطالبته بالرحيل، ووصفت الوضع الحالي للفريق الكتالوني بـ”الكارثي”.

وبعد خسارته لقاء الكلاسيكو، تجمد رصيد “البارسا” عند 15 نقطة في المركز الثامن في الدوري، فيما ارتقى ريال مدريد إلى مركز الوصافة برصيد 20 نقطة، ويتخلف بفارق نقطة واحدة فقط عن المتصدر، ريال سوسييداد، علما بأن الفريق الملكي يملك في جعبته مباراة مؤجلة.