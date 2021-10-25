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بالفيديو: رد فعل فيرغسون بعد هدف صلاح في شباك مانشستر يونايتد

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 25 أكتوبر 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

فيرغسون

اكتسح نادي مضيفه مانشستر يونايتد بخماسية نظيفة، أمس الأحد، في قمة المرحلة التاسعة من .

وشهدت المباراة، تألق المصري محمد صلاح، بتسجيله ثلاثية تاريخية، تحت أنظار المدرب الأسطوري لمانشستر يونايتد، السير أليكس فيرغسون.

والتقطت كاميرا المباراة رد فعل فيرغسون عندما سجل صلاح الهدف الخامس لليفربول، حيث بدا مستاء ومحبطا وغير مصدق لما يشاهده.

وبفضل هذا الفوز، حافظ ليفربول على سجله الخالي من الهزائم في الدوري للمباراة الـ19 تواليا، في سلسلة بدأت في أبريل من الموسم الفائت، رافعا رصيده الى 21 نقطة في الوصافة خلف (22 نقطة)، فيما فشل يونايتد في تحقيق الفوز للمباراة الرابعة تواليا في الدوري (ثلاث هزائم وتعادل)، ليتجمد رصيده عند 14 نقطة في المركز السابع.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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