شكرا لقرائتكم خبر عن 290 مليون دولار لـ فيلم Venom: Let There Be Carnage منذ طرحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إيرادات Venom: Let There Be Carnage إلى 290 مليونًا و779 ألف دولار في شباك التذاكر العالمى، وكان قد حقق العمل 90 مليون دولار في العرض الافتتاحى بـ4225 دار عرض أمريكية.

وانقسمت إيرادات فيلم Venom: Let There Be Carnage بين 175 مليونًا و179 ألف دولار في دور العرض الأمريكية، و115 مليونًا و600 ألف دولار بـ دور العرض حول العالم.

فيلمVenom: Let There Be Carnage، من إخراج آندى سيركيس، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع slashfilm.

وحقق الجزء الأول من الفيلم إيرادات وصلت إلى 856 مليون دولار حول العالم، وتدور قصة Venom حول إيدى بروك التى يجسدها توم هاردى، والذى ظهر لأول مرة فى أفلام سبايدر مان، الشخصية التى تحولت من شخص عادى إلى شخص خارق للطبيعة شرير بسبب تعرضه لهجوم من كائن فضائى منحه قدرات خارقة وأصبح داخله يواجه قوى الشر والخير، ويواجه العديد من الأحداث التى يسعى للتغلب عليها والسيطرة على الكوكب.

فيلم Venom من بطولة توم هاردى، وميشيل ويليامز، ووودى هارلسون، وجينى سليت، وريز أحمد، ومارسيلا براجيو، وريد سكوت، وميشيل لى، وسكوت هيز، وماك براندت، ومن تأليف مجموعة متنوعة من الشخصيات وهم كيلى مارسيل، وسكوت روزنبرج، وتود مكفارلين، وجيف بينكنر، وديفيد ميشليني.