شكرا لقرائتكم خبر عن مخرج فيلم "بنات رزق": التصوير سيكون بين دبى وجورجيا ومصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المخرج مرقس عادل لـ"الخليج 365"، أنه سيبدأ تصوير فيلمه الجديد "بنات رزق"، منتصف الشهر المقبل، لافتًا إلى أن التصوير سيكون بين دولة دبى وجورجيا وفى القاهرة ومحافظة الفيوم ومدينة الأقصر، حيث إنه انتهى من معاينة أماكن التصوير فى دبى خلال الأيام الماضية.

وتابع مرقس عادل أنه تم التعاقد بشكل رسمى مع كل من الفنانة شيرين رضا وغادة عادل ومى عمر، وجارى البحث عن البطلة الرابعة ليتم التعاقد معها خلال الأسبوع الجارى، مشيرًا إلى أن احداث الفيلم أحداثه تدور فى إطار أكشن كوميدى لايت.

وعن تشابه اسم فيلم "بنات رزق" بفيلم "ولاد رزق"، الذى تم تقديمه الفترة الماضية، أكد مرقس عادل أن القصة ليس لها علاقة بفيلم "ولاد رزق"، ويتمنى نجاح العمل وينال إعجاب الجمهور، والفيلم الجديد من تأليف كريم شيرين.

وتدور أحداث العمل حول 4 بنات تربطهن قرابة، وتعيش كل منهن في بلد مختلفة، ومع تتابع الأحداث تعمل المربية الخاصة بهن على تجميعهن مرة أخرى لكي تقوم بعملية سطو.