حماقي يطل على جمهوره في "لايف" على "إنستجرام" بهذا الموعد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

يطل الفنان محمد حماقي على جمهوره بموقع "إنستجرام"، في بث مباشر لتوقيع ألبومه الجديد يوم الثلاثاء، كما يقوم 10 من متابعيه بالمشاركة معه والإمضاء لهم على بوستر الألبوم.

ونشر حماقي بوستر، عبر حسابه بموقع "إنستجرام": "استنوني يوم الثلاثاء الساعة 7 بالليل في لايف سيشن على إنستجرام لتوقيع الألبوم.. هختار 10 من الكومنتات على البوست ده وعلى اللايف يشاركوني السيشن ندردش مع بعض شوية وأمضي لهم على بوستر الألبوم يا فاتنّي".

يذكر أن محمد حماقي، طرح ألبومه الغنائي الجديد "يا فاتني" كاملًا، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، وذلك الأربعاء الموافق 6 أكتوبر.

وتعاون حماقي، مع العديد من نجوم الأغنية في ألبومه الجديد "يا فاتني"، ومن الشعراء أيمن بهجت قمر، أمير طعيمة، تامر حسين، محمد عاطف، عزيز الشافعي، ومن الملحنين عمرو مصطفى، وتامر علي، ومحمد النادي، ومن الموزعين تميم، وتوما، وأحمد إبراهيم، وأمين نبيل‪.