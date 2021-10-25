شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "العارف" لأحمد عز يضيف 50 ألف جنيه جديدة في إيراداته بشباك التذاكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم "العارف" بطولة النجم أحمد عز، إيرادات ليلة أمس السبت فى شباك التذاكر بلغت 50,037 ألف جنيه، لتتخطى إيراداته حاجز الـ61 مليون جنيه، بعد 15 أسبوعًا من عرضه، حيث انطلق الفيلم فى دور العرض يوم 14 يوليو الماضى للمنافسة فى موسم عيد الأضحى.

فيلم "العارف" من بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، حازم إيهاب، وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف أبرزهم محمد ممدوح، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب، وإنتاج شركة سينرجى فيلمز.

يذكر أن "العارف"، من الأفلام الضخمة إنتاجيًا فى السينما المصرية وهو أول فيلم مصرى يتم تصويره بين 4 دول هى (مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا)، وتدور أحداثه حول فكرة حرب العقول والهاكرز، من خلال قصة يونس الذي يعيش مع زوجته وطفلته الرضيعة فى إحدى شقق وسط البلد، ويلجأ إلى سرقة أحد البنوك عن طريق الإنترنت، ويدخل في صراع مع إحدى العصابات الخطيرة.

ويصور أحمد عز حالياً فيلم "كيرة والجن" مع النجم كريم عبد العزيز، من تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد، والعمل يرصد حقبة مهمة فى تاريخ مصر أثناء ثورة 19، إذ يتناول العمل واقع المجتمع المصرى فى فترة الاحتلال الإنجليزى ابان ثورة 1919، ويكشف عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الانجليزى وقت ثورة 1919 حتى عام 1924، وذلك من خلال أبطال منسيين خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال، لتكتشف للأجيال الصغيرة مدى حب المصريين لبلدهم وأرضهم.