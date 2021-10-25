شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة جيمس مايكل تايلر أحد أبطال مسلسل Friends بعد صراع مع السرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفي الممثل الأمريكي جيمس مايكل تايلر، الذي اشتهر ببطولة في المسلسل الكوميدي Friends ، عن عمر يناهز 59 عامًا، بعد معاناة مع مرض سرطان البروستاتا، الذى تم تشخيص إصابته به في عام 2018 وانتشر لاحقًا إلى عظامه.

ووفق ما نقلت صحيفة "ميرور" البريطانية، ذكر بيان صادر عن مدير أعمال تايلر، أن تايلر توفي بسلام في منزله في لوس أنجلوس اليوم الأحد، وجاء في الرسالة "إذا قابلته ذات مرة صنعت صديقًا مدى الحياة، وأراد مساعدة أكبر عدد ممكن من الناس، فقد شارك قصته بشجاعة وأصبح ناشطًا لمن لديهم البروستاتا لإجراء فحص دم مبكرًا في سن الأربعين".



الخبر من ميرور البريطانية

ولم يحصل الممثل الأمريكي الراحل جيمس مايكل تايلر، على نفس القدر من وقت الشاشة مثل الشخصيات الست الرئيسية من مسلسل الأصدقاء، ولكنه لا يزال شخصية مشهورة بين المعجبين من محبي مسلسل الاصدقاء.



جيمس المتوفى

وحصد مسلسل Friends، على 62 ترشيحا لجائزة إيمي، خمسة من هؤلاء كانت لأنيستون، التي تم ترشيحها مرتين في فئة الممثلة الكوميدية الداعمة (في عامي 2000 و 2001) قبل أن تنتقل إلى فئة أفضل ممثلة كوميدية، حيث حصلت على ترشيحات من عام 2002 إلى عام 2004، وفازت في عام 2002.

بدأ عرض مسلسل Friends فى 22 سبتمبر من عام 1994، وتعلق بالعمل الكثير من المتابعين حول العالم، المسلسل حصل على تقييمات كبيرة منها 8.9 على موقع imdb، وانتهى عرضه فى يوم 6 مايو من عام 2004، وذلك بعد عرض 10 مواسم من العمل، واحتوى على 236 حلقة، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline".

مسلسل Friends تدور أحداثه عن مجموعة من الشباب يعيشون فى مدينة نيويورك، وهو ما زال محفورًا فى عقول الكثيرين، وضم جنيفر أنيستون وكورتنى كوكس وليزا كودرو وديفيد شويمر ومات لوبلان وماثيو بيرى، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline".