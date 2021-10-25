شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج محمد عبد السلام يبدأ تحضيرات حدوتة "سكر مر" من مسلسل "ورا كل باب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ المخرج محمد عبد السلام التحضيرات والاستعدادات لحدوتة جديدة من مسلسل "ورا كل باب" تحمل عنوان "سكر مر"، من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإنتاج شركة سينرجى، حيث من المقرر أن يتم الاعلان عن أبطال الحدوتة خلال يومين بعد التعاقد معهم مباشرة، وتعد حدوتة "سكر مر" هي آخر حواديت الموسم الثانى من مسلسل "ورا كل باب" والذى حقق نجاحًا كبيرًا على مستوى جميع الحكايات.

وفى السياق ذاته، حدوتة سكر مر، تعد التجربة الاخراجية الثانية للمخرج الساب محمد عبد السلام، حيث قدم من قبل مسلسل "لؤلؤط بطولة النجم مى عمر، والذى حقق نجاحاً كبيراً وقت عرضه، وشارك في بطولته كل من أحمد زاهر، إدوارد، سلوى عثمان، نرمين الفقى، والفنانة الشابة هدير عبد الناصر، وعدد كبير من الفنانين.

يذكر أن مسلسل "ورا كل باب" في موسمه الأول عرض قبل شهر رمضان الماضى، خلال 5 حكايات الأولى بعنوان "مالناش إلا بعض" بطولة صابرين، والثانية "يوم من الأيام" بطولة أحمد خليل ويوسف عثمان، والثالثة "شنطة سفر" بطولة دينا وأحمد صيام، والرابعة "أيامنا الحلوة" بطولة محسن محيى الدين، منى عبد الغنى، والخامسة "ورقة ضغط" بطولة فتحى عبد الوهاب، رشا مهدى.