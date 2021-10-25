صور| طلعت زكريا الغائب الحاضر في عيد ميلاد ابنته "إيمي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

شاركت الفنانة إيمي طلعت زكريا، جمهورها ومتابعيها، صورا من احتفالها بعيد ميلادها.

وظهر الفنان الراحل طلعت زكريا في الاحتفالية من خلال صورة له كانت تمسكها ابنته "إيمي"، ليصبح "الغائب الحاضر في عيد ميلادها".

ونشرت إيمي، صورا من عيد الميلاد، عبر حسابها على "إنستجرام"، وعلّقت: "ولا شيء في الدنيا يعوضني غيابك يا بابا.. بس أنت برضو معايا في كل وقت.. ربنا يرحمك يا أغلى الناس".

جدير بالذكر أن إيمي طلعت زكريا شاركت مؤخرًا في حكاية "رق الحبيب"، ضمن أحداث مسلسل "ورا كل باب"، فيما تواصل تصوير فيلم "مجنون بيها" وهو من تأليف هيثم نبيل، وإخراج عمرو زكي، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي اجتماعي.

بينما رحل الفنان طلعت زكريا في 8 أكتوبر عام 2020، إثر تعرضه لأزمة صحية، وكانت أخر أعماله "حليمو أسطورة الشواطئ" والذي تم عرضه في السينمات في ديسمبر 2017، وشارك في بطولته كل من دينا وريم البارودى وأمينة ونرمين ماهر وبيومي فؤاد وغيرهم.