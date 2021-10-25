مايان السيد تخطف الأنظار بالأسود في أحدث "فوتوسيشن" (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

خضعت الفنانة مايان السيد، لجلسة تصوير جديدة كشفت عنها.

ونشرت مايان صور الجلسة عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ونالت إعجاب جمهورها.

وارتدت مايان، في الجلسة التي خطفت بها الأنظار، فستانا باللون الأسود، وبدت أنيقة وجذابة.

يذكر أن أخر أعمال مايان السيد مسلسل "حرب أهلية" في رمضان 2021، مع النجوم: يسرا وجميلة عوض وباسل خياط وأروى جودة ورشدى الشامي وسينتيا خليفة وغيرهم، من إخراج سامح عبدالعزيز.

كما شاركت مايان السيد في موسم دراما رمضان الماضي بمسلسلي "هجمة مرتدة" مع النجوم أحمد عز وهند صبري وماجدة زكي وصلاح عبدالله وغيرهم، و"لعبة نيوتن" مع منى زكي ومحمد ممدوح ومحمد فراج وسيد رجب وعائشة بن أحمد وغيرهم.