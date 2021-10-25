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رسالة شيكو لـ محمد صلاح: "ملك الكورة في العالم"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

حرص النجم شيكو، على توجيه رسالة للاعب محمد صلاح نجم المنتخب الوطني وفريق الإنجليزي بعد إحرازه 3 أهداف لفريقه أمام مانشستر يونايتد.

ونشر شيكو، صورة له وزميله هشام ماجد مع محمد صلاح، عبر حسابه على "إنستجرام"، وعلّق: "ربنا يحميك يا صلاح يا ملك الكورة في العالم".

وانتهى اللقاء الذي جمع مساء الأحد، بين فريقي ليفربول ومانشستر يونايتد بنتيجة 5-0، في الجولة التاسعة من مسابقة الممتاز.

وأحرز النجم المصري محمد صلاح نجم ليفربول 3 أهداف في المباراة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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