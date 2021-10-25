تعرف على أسرع 10 وظائف نموًا خلال العقد المقبل في أميركا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 25 أكتوبر 2021 01:09 صباحاً - منذ ساعتين

توقع مكتب إحصاءات العمل الأمريكي أن تتوافر 11.9 مليون وظيفة جديدة بين عام 2020 و2030، بمعدل نمو يبلغ 7.7%، إلا أن بعض الوظائف ستكون أسرع نموًا بكثير من ذلك.

وفيما يلي أسرع 10 وظائف نموًا خلال العقد المقبل:

وقد تصدر الفنيون المختصون بخدمة توربينات الرياح قائمة أسرع الوظائف نموًا خلال العقد المقبل، وجاء فنيو تركيب الألواح الشمسية في المركز الثالث، ويرجع هذا النمو السريع إلى زيادة الطلب على الطاقة المتجددة.

كما جاءت تسع وظائف من بين أسرع 20 وظيفة نموًا في مجال الرعاية الصحية، أو في مجالات ذات صلة، حيث يتزايد أعداد جيل طفرة المواليد، وأصحاب الأمراض المزمنة.

ومن المتوقع أن تتوافر أكثر من مليون وظيفة في مجال الرعاية الصحية المنزلية والشخصية، بما يمثل نحو 10% من جميع الوظائف الجديدة المتوقع توافرها بين 2020 و2030. ومن المتوقع أيضًا أن تشهد الوظائف في مجال الحاسوب والرياضيات نموًا كبيرًا.

ويتوقع مكتب إحصاءات العمل الأمريكي طلبًا قويًا على أمن تكنولوجيا المعلومات وتطوير البرمجيات، ويرجع ذلك جزئيًا إلى زيادة عدد الأشخاص الذين يعملون من المنزل.

ويوضح الجدول التالي أسرع 10 وظائف نموًا بين 2020 و2030، وعدد فرص العمل المتوقع توافرها في كل وظيفة، ومتوسط الأجر السنوي لكل وظيفة.