يارا واليونيسف.. مفاجأة إكسبو 2020 دبي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تعمل النجمة اللبنانية يارا على مشروع فني مع فريق اليونيسف في دبي، سيتم الكشف عنه الشهر القادم ضمن فعاليات إكسبو 2020 دبي.

وأعلنت يارا عن هذا المشروع من خلال منشور على صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي، حيث نشرت صورًا تجمعها مع فريق عمل اليونيسف وعلّق قائلةً: “تحضيرات مع فريق اليونيسف اليوم في دبي… انتظرونا في اكسبو 2020 الشهر القادم ان شاءالله

ومن المعروف أن يارا هي سفيرة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، وهي منظمة تابعة للأمم المتحدة، وهي الوكالة الحكومية الوحيدة المكرسة للأطفال على وجه الحصر، والمفوضة من قبل حكومات العالم لتعزيز وحماية حقوق الأطفال ورفاهيتهم.

نشير أن يارا تحصد نجاح أولى أغنيات ألبومها اللبناني – المصري بعنوان “ملّيت” -وهي عنوان الألبوم- من كلمات أحمد ماضي وألحان طارق أبو جودة وتوزيع عبّاس صباح.

الأغنية تم تصويرها على طريقة الفيديوكليب في الامارات مع المخرج نويل باسيل الذي حرص على ترجمة العمل الرومانسي الدرامي المليء بالمشاعر إلى صورة جميلة، حيث ظهرت يارا وهي تشدو بصوتها الحساس والرقيق وتنقل معاناتها ومعاناة كل شخص يعيش نفس المشاعر ويتعرض للأذية من شريكه في الحياة.