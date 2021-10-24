تعرف على موعد طرح فيلم "قمر 14" فى السينمات

القاهرة - سامية سيد - استقرت الجهة المنتجة لفيلم "قمر 14" على موعد مبدئى لطرح العمل فى السينمات، للمخرج هادى الباجورى خلال شهر نوفمبر المقبل، بعيد الحب لينضم لقائمة أفلام الموسم الشتوى، والتى تدور أحداثه حول 5 حكايات مختلفة والحكاية الأولى، تضم الفنان محمد الشرنوبى وغادة عادل، كريم فهمى، عارفة عبد الرسول، ومحمد مهران.

بينما الحكاية الثانية من الفيلم بطولة الفنان أحمد حاتم، أسماء أبو اليزيد، أحمد بدير، ومحمد جمعة، والحكاية الثالثة، أحمد مالك، وبيومى فؤاد، ومى الغيط، والرابعة، دينا الشربينى، وأحمد الفيشاوى، ومحمد علاء جمايكا، وليلى عز العرب، والحكاية الخامسة، خالد النبوى وشيرين رضا، والعمل قصة وسيناريو وحوار محمود زهران.

ويضم "فيلم قمر 14" عددًا من النجوم منهم خالد النبوي، غادة عادل، أحمد الفيشاوي، ياسمين رئيس، شيرين رضا، بيومي فؤاد، أحمد حاتم، أسماء أبو اليزيد، أحمد مالك ومي الغيطي، فيلم "قمر 14" من تأليف محمود زهران، وإخراج هادي الباجوري.