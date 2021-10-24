شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو عبد الجليل يبدأ تصوير "فيلم تجارى" بإحدى الفيلات على الصحراوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ الفنان عمرو عبد الجليل تصوير مشاهده في الفيلم الجديد "فيلم تجاري" في إحدى الفيلات بالطريق الصحراوى وهو من سيناريو وحوار زين العابدين خيري، وإخراج محمود كامل، ويشارك في بطولته عدد كبير من الممثلين، منهم: حمدي الميرغني وياسر الطوبجي وعمرو عبد العزيز وفرح يوسف ومحسن منصور وغيرهم.

تدور الأحداث حول عالم السينما وكواليس صناعة الأفلام بشكل كوميدي فانتازي، حيث تحدث العديد من المواقف والمفارقات المضحكة أثناء عملية التصوير ما بين المخرج والمنتج ومدير التصوير والممثلين، حتى ينتهي الفيلم بشكل غير متوقع.

وعرض مؤخرا للمخرج محمود كامل مسلسل "شقة 6" للنجمة روبى، وشاركها بطولة العمل كل من: أحمد حاتم، هاني عادل، بالاشتراك مع الفنان الكبير صلاح عبد الله، محمود البزاوي، رحاب الجمل، الفنانة السعودية هيا فياض، حمزة العيلي وملك قورة، السيناريو والحوار رفيق القاضي، سعاد القاضي، محمود وحيد، نبيل شعيب.

من ناحية أخرى انتهى عمرو عبد الجليل من تصوير "من أجل زيكو" الفترة الماضية، وينتظر عرضه فى السينمات، بطولة منة شلبى، كريم محمود عبد العزيز، ومحمد محمود، ومحمود حافظ، وضيوف الشرف شيكو وإسعاد يونس، وهناك ضيوف شرف آخرون يتم التعاقد معهم الأيام المقبلة، حيث كان الفيلم يحمل اسم "طريق السلامة" وتم تغييره، والفيلم تأليف مصطفى حمدى، من إخراج بيتر ميمى.