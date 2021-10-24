شكرا لقرائتكم خبر عن عمر كمال يحضر مباراة برشلونة وريال مدريد ويرتدى تى شيرت الزمالك.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك مطرب المهرجانات عمر كمال جمهوره بعدة صور أثناء حضوره مباراة برشلونة وريال مدريد فى إسبانيا، ضمن إطار مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني، حيث ظهر يرتدي تيشرت نادي الزمالك خلال مشاهدة المباراة، ويتواجد عمر في إسبانيا حيث يحيى حفل غنائى غدا هناك.

















ويحيى مطرب المهرجانات عمر كمال حفلا غنائيا في إسبانيا للجاليات العربية وذلك غدا الإثنين، ويقدم من خلاله باقة متنوعة من أغانيه وعدد من المفاجآت.

من ناحية أخرى يجتمع الثنائى المطرب عمر كمال وعبد الباسط حمودة في دويتو غنائى يحمل اسم "ضيعنا" من توزيع إسلام شيبسى، ومن المقرر طرحه خلال الأيام المقبلة.

كان مطرب المهرجانات عمر كمال، قد رحب باستعداد النجم حميد الشاعرى المشاركة معه فى أغاني مهرجانات خلال التصريح الذي أدلى به أثناء حضوره ضيفًا على برنامج "ملوك الترند"، الذى يعرض على تليفزيون ”الخليج 365”، ويقدمه الزميل الصحفى عادل عبد الله، وتحدث فيه عن رأيه في أغاني المهرجانات وعشقه لهذه النوعية من الأغانى.

وكتب الفنان عمر كمال، في تعليق على "فيس بوك" عبر صفحة ”الخليج 365” ردًّا على تصريح النجم حميد الشاعري الذى أبدى فيه رغبته المشاركة في عمل فني قائلاً: "أنا يشرفنى إنى أسلم عليك بس أو تعرف اسمى عشان أنت اللى غيرت مسار التوزيع في مصر آخر 30 سنة، وأنا وجيلى كله طلعنا على أغانيك الجميلة".