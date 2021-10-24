شكرا لقرائتكم خبر عن ليوناردو دى كابريو وكاميلا مورنو فى إجازة بـ هاواى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن الممثل العالمى ليوناردو دى كابريو ينشغل حاليًا بإجازته الذى يركز على تقضيتها بالشكل الأمثل، مثلما يظهر خلال الصور الذى يظهر فيها بصحبة صديقته كاميلا مورنو من وقت لآخر، وأخرها ما نشره تقرير الديلى ميل حول وجوده في هاواى، بصحبتها حيث كان يشرب معها عصير جوز الهند أثناء سيره بشوارع هاواى في إطلالة بيضاء تماماً هو ومحبوبته التي تصغر عنه بأكثر من 20 عاما.



ليوناردو بصحبة كاميلا

من ناحية أخرى سبق واستعان النجم العالمي الحائز على جائزة الأوسكار ليوناردو دي كابريو، بتصريحات فتاة ناشطة في مجال المناخ، أثناء حديثها في قمة Youth4Climate، لتوجيه الانتقادات لقادة العالم لعدم قدرتهم على الإيفاء بتعهدات التمويل وتقديم الكثير لإنقاذ الكوكب من التغيرات المناخية.

ونشر دي كابريو المهتم بقضايا الطبيعة والمناخ، مقطع الفيديوعبرحسابه الشخصي بموقع إنستجرام، ليستعين بحديث الفتاة الذي وجهته لقادة العالم، والتي قالت فيه " هذا كل ما نسمعه من قادتنا، الكلمات، بالطبع نحن بحاجة إلى حوار بناء، لكن لديهم الآن 30 عامًا من عدم الانصات، وإلى أين قادنا هذا؟ "



ليوناردو وكاميلا

وعلى جانب آخر، كشفت شبكة نيتفلكس عن فيديو ترويجى جديد لـ فيلمها الكوميدى Don't Look Up، الذى سيقوم ببطولته مجموعة من الفنانين العالميين، منهم ليوناردو دى كابريو، وجنيفر لورانس، وغيرهم، وسيطرح في 24 ديسمبر المقبل، وستصل مدته إلى ساعتين و 25 دقيقة.