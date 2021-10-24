شكرا لقرائتكم خبر عن أنجلينا جولي تحصد 71% تقييمات إيجابية لفيلمها الجديد Eternals.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم الإثارة والأكشن الجديد Eternals، تقييمات إيجابية وصلت لـ71% عبر موقع rotten tomatoes، وهو ما يعد تقييما متوسطا للفيلم الذى شهد الكثير من العقبات خلال فترة تصويره فى الاشهر الماضية وسط تفشي جائحة كورونا التى اثرت بشكل كبير على صناعة السينما.

ونجح الفيلم الجديد فى حصد تقييمات 71% من صافى نسبة تقييمات 35 شخصا ممن شاهدوا العرض الخاص للفيلم الذى أزال عنه الستار منذ أيام قليلة.



تقييم الفيلم

والتقطت عدسات المصورين، ظهور جولي، الثلاثاء الماضي، في حفل افتتاح فيلمها الجديد Eternals، المقرر عرضه يوم 5 نوفمبر المقبل بدورالسينما العالمية، وظهرت جولي برفقه أبنائها الخمسة في العرض الأول لفيلمها في لوس أنجلوس الأمريكية، ووفقاً لصحيفة الديلي ميل البريطانية، فإن النجمة العالمية أنجلينا جولي، حضرت برفقه أطفالها الخمسة، مادوكس صاحب الـ 20 عاماً، وزهرة صاحبة الـ 16 عاماً، وشيلوه صاحبة الـ 15 عاماً، والتوأم فيفان ونوكس13 عاماً.