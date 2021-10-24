شكرا لقرائتكم خبر عن 525 مليون دولار رصيد إيردات فيلم No Time To Die عالمياً.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم الأكشن والإثارة No Time To Die للنجم العالمي دانيال كريج، إيرادات تجاوزت حاجز الـ 525 مليون دولار عالمياً، بعد عرضه 7 أكتوبر الجاري، ليتربع الفيلم على عرش شباك التذاكر العالمية ويتغلب على فيلم Venom الذي حقق إيرادات حوالي 350 مليون دولار عالمياً، الذي عرض فى 17 اكتوبر الجاري.

ويدور فيلم No Time To Die حول حياة جيمس بوند الذى ترك الخدمة النشطة ليتمتع بحياة هادئة فى جامايكا، لكن هدوء حياته لا يدوم طويلاً، حيث يحضر صديقه القديم فيليكس ليتر من وكالة الاستخبارات المركزية لطلب المساعدة، ومن ثم تبين أن مهمة إنقاذ عالِم مخطوف كانت أكثر خيانةً مما كان متوقعًا، ما أدى إلى وصول بوند إلى شرير غامض مسلح بتكنولوجيا جديدة خطيرة.

فيلم Venom من بطولة توم هاردى، وميشيل ويليامز، ووودى هارلسون، وجينى سليت، وريز أحمد، ومارسيلا براجيو، وريد سكوت، وميشيل لى، وسكوت هيز، وماك براندت، ومن تأليف مجموعة متنوعة من الشخصيات وهم كيلى مارسيل، وسكوت روزنبرج، وتود مكفارلين، وجيف بينكنر، وديفيد ميشليني.