شكرا لقرائتكم خبر عن ملتقى القاهرة الدولى للمسرح الجامعى يكرم صلاح عبد الله بحفل الافتتاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرم ملتقى القاهرة الدولى للمسرح الجامعى فى دورته الثالثة دورة الفنان سمير غانم، خلال حفل افتتاحه الذى أقيم اليوم بمسرح المتحف القومى للحضارة المصرية، عددا من الفنانين والنجوم، حيث قام بتكريم المخرج تامر كرم، والفنان الإماراتى عبد الله مسعود، وكذلك تكريم النجم صلاح عبدالله، وتكريم اسم الراحل الفنان سمير غانم وتسلمه نقيب المهن التمثيلية دكتور أشرف زكى.

وقال النجم صلاح عبد الله، بعد تسليمه درع التكريم، المسرح الجامعى به الكثير من الفنانين، وليس فقط ما تم ذكرهم، بل هناك من تخرج من المسرح الجامعى وألتحق بأكاديمية الفنون، ومنهم من استكمل طريقه بالثقافة الجماهرية، ومن احترف التمثيل، فالفن المصرى دائما يلد المواهب ويفرغ العديد منهم، فأنا سعيد بتكريمى من المسرح الجامعى لأنه مكانى، الذى احترفت بعده التمثيل.

واختتم كلمته قائلا: "جيت أقول مالقتش غير مساء الخير علي عيونكم".

وكان قد أعلن النجم جمال سليمان خلال حفل الافتتاح أسماء لجان تحكيم مسابقة كوميدى ستارز، ومسابقة العروض المسرحية، فأعضاء مسابقة كوميدى ستارز هما المخرج السينمائى أشرف فايق، والسيناريست نادر صلاح الدين، أما لجنة العروض المسرحية هم سامى الزهرانى من السعودية، وشادية زيتون من لبنان، وفيليب جيجيت من فرنسا، ووفاء الحكيم من مصر.

وحضر حفل الافتتاح كل من: الفنان صلاح عبد الله، الفنانة راندا عوض، المخرج تامر كرم، ودكتور هشام عزمى أمين عام المجلس الأعلي للثقافة، دكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذى للمتحف القومى للحضارة المصرية، دكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، الفنان جمال سليمان والفنانة وفاء الحكيم.