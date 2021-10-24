شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس تحضير كارول سماحة وسليم عساف لأغنية "يا شباب يا بنات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجدد النجمة اللبنانية كارول سماحة نجاحها مع الملحن اللبناني سليم عساف من خلال أغنية "يا شباب يا بنات" التي طرحتها مؤخرا على طريقة الفيديو كليب، وهي من كلمات وألحان سليم عساف، توزيع ألكسندر ميسكيان، مكس وماستر إيلي بربر، والفيديو كليب من إخراج بتول عرفة .

وقال سليم عساف، في تصريح خاص لـ"الخليج 365": تجمعني بكارول عدة نجاحات في أكثر من 15 أغنية حققت نجاحا كبيرا مع الجمهور، دائما نتمرد على الواقع الفني الراهن، ونقدم الجديد معا بعيدا عن النمطية، والأجواء بيننا تكون بها متعة بالعمل وروح ومشاركة بالآراء، حتى أننا من الممكن أن نكتب الأغنية مرتين وثلاثة مرات، ونغير بها لنوصل للجو الذي نريده".

وتابع "سليم": وبأغنية "يا شباب يا بنات" مفردات تستخدم في الشارع اللبناني والمصري والعربي، وتناقش قصة ليست سهلة، فمن الصعب الاعتراف بها، فتقول كارول في الأغنية love you baby حبيبي هاي الكلمات كلها تمثيل والعلاقات المشبوهة على أفى من يشيل، فالكلمات نشعر بأنها باللهجة المصرية واللبنانية وبنفس الوقت يفهمه كل عربي، وهذه قوته إلى جانب الحبكة".





وأضاف سليم عساف: "ودخلنا للموضوع في الأغنية عن طريق حديث اجتماعي من الممكن أن يقال في صالون بطريقة سردية قصصية وقلنا بها" أنا عندي اتنين صحابي على قلبي غاليين واحد بعده عذابي راكض ورا الحلوين والتاني مجوز ياللي حبا قلبه من سنين واللي جمعهن انن تنيناتن كذابين"، هنا قدمنا طريقة كوميدية بموضوع ليس سهلا طرحا وراقص بنفس الوقت ونعالج بها موضوع موجود بمجتمعنا حاليا".

جمعت كارول وسليم عدة نجاحات فنية منها الأغاني: "غالي عليي" "كيف بدي عيش" "أضواء الشهرة" "إحساس" "اسمعني" "ما بخاف" "وتعودت" "على صوتك" وغيرها.

وتعاون سليم عساف مؤخرا مع الفنان اللبناني وائل كفوري بأغنية "البنت القوية" التي كتبها ولحنها سليم ومن توزيع عمر صباغ حيث تخطت الـ75 مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات "يوتيوب" وتصدرت التريند وقت طرحها.

وأخر الأغاني التي طرحها سليم بصوته على موقع "يوتيوب" بعنوان "غنولوا" من كلماته وألحانه وتوزيع روجيه أبي عقل.