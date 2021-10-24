شكرا لقرائتكم خبر عن دينا تنتهى من تصوير مشاهدها فى "مربع برمودا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت الفنانة الاستعراضية والممثلة دينا من تصوير مشاهدها فى فيلم "مربع برمودا" أمام مصطفى خاطر وعمرو عبد الجليل، شيرين رضا، وهنا شيحة، وسوسن بدر، وبيومى فؤاد ومحمد جمعة، والذى يدور فى إطار كوميدى ومن تأليف هشام هلال وإخراج طارق رفعت.

وروجت الفنانة دينا، لفيلمها الجديد "مربع برمودا" على طريقتها الخاصة، قبل عرضه بدور العرض السينمائى ونشرت صورا لها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "مساء الخير والسعادة.. قريبًا فيلم مربع برمودا".

وتنظر دينا عرض مسلسل "السيدة زينب" الذى تقوم ببطولته أمام سوسن بدر، ومحمود عبد المغنى، رانيا منصور، ليلى عز العرب، أحمد وفيق، فراس سعيد، سامى مغاورى، أشرف عبد الغفور، حسام داغر وآخرين، سيناريو وحوار أحمد صبحى وإخراج محمد النقلى، وتدور حول منطقة السيدة زينب، وحى زقاق المدق، ويتناول أبطال العمل قصصًا من تلك المنطقة فى إطار اجتماعى، وسوف يذاع "أوف سيزون" على إحدى القنوات الفضائية.