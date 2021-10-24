ليلى علوي لمحمد صلاح: "أنت مصدر بهجة كبيرة للمصريين وللعالم كله"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرصت النجمة ليلى علوي، على توجيه رسالة للاعب محمد صلاح نجم المنتخب الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي بعد إحرازه 3 أهداف لفريقه أمام مانشستر يونايتد.

ونشرت ليلى، صورة صلاح، عبر حسابها على "تويتر"، وعلّقت: "ربنا يباركلك ويحفظك زي ما بتفرحنا.. أنت مصدر بهجة كبيرة للمصريين وللعالم كله".

وانتهى اللقاء الذي جمع مساء الأحد، بين فريقي ليفربول ومانشستر يونايتد بنتيجة 5-0، في الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز النجم المصري محمد صلاح نجم ليفربول 3 أهداف في المباراة.