بحضور أشرف زكي وجمال سليمان.. افتتاح الدورة 3 لملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

انطلق مساء اليوم الأحد، حفل افتتاح ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي في دورته الثالثة، دورة الراحل سمير غانم، على مسرح متحف القومي للحضارة المصرية.

حرص على حضور حفل الافتتاح عدد من الفنانين من بينهم، الفنان صلاح عبد الله، المخرج تامر كرم، والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنان جمال سليمان.

بدأ الحفل بعرض فيلم تسجيلي قصير عن الدورات السابقة من المهرجان.

وقال رئيس المهرجان المخرج عمرو قابيل خلال كلمته بحفل الافتتاح: "ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي ولد قويا وكبيرا، لأنه ترعاه دوله تقفز في المستقبل بزمن يتخطى الأزمنة منذ انطلاقه، وبعد توقف المهرجان توقفا إجباريا بسبب فيروس كورونا يعود من جديد بإيمان راسخ من قبل وزيرة الثقافة ووزير الشباب والرياضة ورئيس هيئة تنشيط السياحة.

فيما قال الفنان جمال سليمان، خلال حفل افتتاح، إن رئاسته للجنة تحكيم العروض المسرحية بالملتقى شرف كبير له، لأننا جميعا أبناء مسرح الجامعة.

وأعلن سليمان، عن أسماء لجان تحكيم مسابقة كوميدي ستارز، ومسابقة العروض المسرحية ، حيث ضمت لجنة أعضاء مسابقة كوميدي ستارز كل من المخرج أشرف فايق، والسيناريست نادر صلاح الدين، أما لجنة العروض المسرحية ضمت "سامي الزهراني من السعودية، وشادية زيتون من لبنان، وفيليب جيجيت من فرنسا، ووفاء الحكيم من مصر".

ويشارك بالملتقى هذا العام 12 عرضا مسرحيًا، منهم 10 عروض فى المسابقة الرسمية، ومن العروض المشاركة مسرحية "مرساة في محيط هيستيري "كلية الهندسة، جامعة عين شمس، مصر، ومسرحية "ستة في ستة" الكلية الوطنية للاقتصاد والتسيير كازابلانكا، المملكة المغربية، ومسرحية (people and Images) معهد The Russian institute of theater Arts (GITIS) - روسيا، ومسرحية (موال حدادي) كلية التقنية والعلوم التطبيقية، مسقط - سلطنة عمان، ومسرحية (مهاجر بريسبان) كلية الصيدلة جامعة المنصورة، مصر، ومسرحية "مسيرة في الغابة" كلية التجارة جامعة عين شمس مصر، ومسرحية "تراتيل ثورة النساء" كلية العلوم التربوية الجامعة الأردنية - الأردن، ومسرحية "قحط" معهد الفنون الجميلة للبنين العراق.