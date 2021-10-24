هذا ما قالته بشرى عن روبي.. والأخيرة ترد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

ردت الفنانة روبي، على رسالة بشرى وتمنيها تقديم دويتو يجمعها بها خلال الفترة المقبلة.

وأعادت روبي، نشر كلام بشرى عنها ببرنامج "واحد من الناس" عبر "ستوري إنستجرام"، وعلقت: "حبيبتي يلا بينا على الاستوديو.. أنا جاهزة".

وكانت بشرى، قالت بالبرنامج: "عايزة أعمل دويتو غنائي مع روبي لأن دمها خفيف وبنت بلد".

يذكر أن أخر أغاني روبي "لازقة خفاش" والتي طرحتها عبر قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب"، وهي من كلمات صابر كمال وألحان بلال سرور وتوزيع أحمد عادل.

بينما بشرى، شاركت في بطولة الجزء الثاني من مسلسل "الاختيار" في رمضان 2021، وتشارك حاليا في بطولة فيلم "معالي ماما".