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"الأعظم في العالم".. نجوم الفن يتغنون بـ محمد صلاح بعد لقاء مانشستر يونايتد

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرص عدد من نجوم الفن، على توجيه رسالة للاعب محمد صلاح نجم المنتخب الوطني وفريق الإنجليزي بعد إحرازه 3 أهداف لفريقه أمام مانشستر يونايتد ببطولة .

ونستعرض لكم تعليقات الفنانين الذين تغنوا بمحمد صلاح في التقرير التالي:

محمد أنور

محمد أنور كتب عبر حسابه على موقع "تويتر": "محمد صلاح الأعظم في العالم".

أحمد جمال

كتب الفنان أحمد جمال، عبر تويتر: "ما شاء الله نجاح ورا نجاح، إصرار وتركيز والتزام واضح جداً للعالم كله.. ربنا يكرمك ويوفقك يا صلاح تاريخ كبير بيتكتب".

يوسف الشريف

كتب الفنان يوسف الشريف، عبر حسابه على تويتر: "محمد صلاح".

ندى بسيوني

كتبت الفنانة ندى بسيوني، عبر حسابها على تويتر: "عفوًا إنه عصر الملك محمد صلاح".

عمرو عرفة

كتب المخرج عمرو عرفة، عبر تويتر: "خلصت فيك كل الكلام.. أحسن لاعب في العالم".

وانتهى اللقاء الذي جمع مساء اليوم الأحد، بين فريقي ليفربول ومانشستر يونايتد بنتيجة 5-0، وذلك في الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، وأحرز النجم المصري محمد صلاح نجم ليفربول 3 أهداف في المباراة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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