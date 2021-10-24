“الملك مو”.. محمد صلاح يحطم 6 أرقام تاريخية

كتبت أسماء لمنور في الأحد 24 أكتوبر 2021 10:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 24 - أكتوبر - 2021 9:42 مساءً

تمكن النجم المصري محمد صلاح من ضرب عدة أرقام قياسية في المباراة التي جمعت فريقه ليفربول مع غريمه مانشستر ونايتد على ملعب أولد ترافورد، ضمن الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث شهدت تحقيق صلاح لـ6 أرقام قياسية.

وواصل صلاح نجم كتابة التاريخ مع ناديه، وذلك بعد قيادته له لتحقيق الفوز بنتيجة كبيرة 5-0 على مانشستر يونايتد.

وبات صلاح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز بشكله الحالي الذي انطلق عام 1992، يسجل ثلاثية ضد مانشستر يونايتد على ملعب “أولد ترافورد”.

وبشكل عام، فإن صلاح هو أول لاعب يسجل “هاتريك” في الدوري الإنجليزي بشكله القديم أو الحديث على ملعب مانشستر يونايتد منذ دينيس بيلي لاعب كوينز بارك رينجرز في 1 يناير / كانون الثاني 1992.

أيضا، فإن محمد صلاح هو أول لاعب يسجل ثلاثية في ملعب “أولد ترافورد” بكل المسابقات منذ أكثر من 18 عامًا، منذ أن فعلها البرازيلي رونالدو رفقة ريال مدريد في أبريل/ نيسان 2003 بدوري أبطال أوروبا.

فضلا عن ذلك، فإن صلاح هو أول لاعب من ليفربول في التاريخ يسجل أمام مانشستر يونايتد في 3 مباريات متتالية بكل البطولات على ملعب “أولد ترافورد”.

وأصبح ليفربول هو أول فريق في تاريخ البريميرليج، يسجل له لاعبان “هاتريك” هاتريك ضد مانشستر يونايتد، وذلك بواقع ثلاثية للهولندي ديرك كاوت وأخرى لصلاح.

وعلى الصعيد الأفريقي، فإن صلاح بات أكثر لاعب أفريقي تسجيلا للأهداف في تاريخ البريميرليج بواقع 107 أهداف منهيا الشراكة مع الإيفواري ديدييه دروجبا (104).