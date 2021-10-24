في إيطاليا.. رجل يطلب سجنه هربا من جحيم زوجته

كتبت أسماء لمنور في الأحد 24 أكتوبر 2021 10:23 مساءً - منذ ساعتين

في حادثة غريبة، طلب رجل قيد الإقامة الجبرية داخل منزله، من الشرطة سجنه لأن الحياة مع زوجته في المنزل “لم تعد تطاق”.

وذكرت شرطة كارابينييري في مدينة تيفولي القريبة من الثكنة في بيان أن، الرجل ألباني الجنسية ويبلغ من العمر 30 عاما، ويقيم في غيدونيا مونتيشيليو خارج روما، قائلة إنه “لم يعد قادرا على التعايش القسري مع زوجته”.

وأضافت الشرط في البيان: “بسبب غضبه من الموقف، فضل الهروب، وقدم نفسه بشكل عفوي إلى شرطة كارابينييري ليطلب قضاء عقوبته خلف القضبان”.

وقال النقيب فرانشيسكو جياكومو فيرانتي من تيفولي لوكالة “فرانس برس”، إن “الرجل كان رهن الإقامة الجبرية أشهر عدة لتورطه في جرائم مخدرات، ولا يزال عليه قضاء بضع سنوات”.

وأوضح الضابط: “كان يعيش في المنزل مع زوجته وعائلته، ولم يعد الأمر يسير على ما يرام”. مضيفا أن الرجل أخبر الشرطة: “اسمعوا، حياتي المنزلية أصبحت جحيما، لا يمكنني فعل ذلك بعد الآن، أريد أن أدخل السجن”.

تم القبض على الرجل على الفور لمخالفته قرار إقامته الجبرية داخل المنزل وأمرت السلطات القضائية بنقله إلى السجن.