هاتريك محمد صلاح يقود ليفربول لاكتساح اليونايتد بخماسية

كتبت أسماء لمنور في الأحد 24 أكتوبر 2021 10:23 مساءً - منذ 3 ساعات

تألق المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي خلال المباراة التي جمعت فريقه مع مضيفه مانشستر يونايتد ضمن الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “البريميرليغ”.

وسجل خماسية ليفربول نابي كيتا (5) وديوجو جوتا (14) ومحمد صلاح (38- 45- 50).

ورفع ليفربول رصيده إلى 21 نقطة ليستعيد المركز الثاني من مانشستر سيتي، بينما تجمد رصيد اليونايتد عند 14 نقطة في المركز السابع.

وتعتبر هذه النتيجة هي الفوز الأكبر للريدز منذ عام 1895 على الشياطين الحمر.

وأصبح محمد صلاح الهداف الأفريقي التاريخي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم برصيد 107 أهداف.

وكان صلاح يتقاسم صدارة قائمة الأفريقي الأكثر تسجيلا في الدوري الإنجليزي مع ديدييه دروغبا لاعب ساحل العاج وتشلسي السابق برصيد 104 أهداف لكل منهما.