الموت يفجع النجمة أحلام بأقرب الناس

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت النجمة الإماراتية أحلام من خلال منشور على السوشيال ميديا عن حزنها الشديد لوفاة عمتها، دون أن تكشف أي تفاصيل إضافية.

وشاركت أحلام متابعيها على انستغرام بآية قرآنية، ونعت شقيقة والدها بكلمات من القلب قائلة: “إنا لله وإنا إليه راجعون.. انتقلت إلى رحمة الله تعالى عمتي هيا بنت هزيم بن جاسم الشامسي”.

وتابعت: “اللهم أبدلها دارا خيرا من دارها وأهلا خيرا من أهلها، وأدخلها الجنة وأعذها من عذاب القبر ومن عذاب النار، اللهم عاملها بما أنت أهله ولا تعاملها بما هي أهله، اللهم اجزها عن الإحسان إحسانا وعن الإساءة عفوا وغفرانا”.

وأضافت: “اللهم إن كانت محسنة فزدها من حسناتها وإن كانت مسيئة فتجاوز عنها سيئاتها، اللهم أدخلها الجنة بلا حساب يا رحيم واجعل هذه الأيام خير أيامها يا رب”.

تفاعل عدد كبير من متابعيها وبعض النجوم مع المنشور، داعيين للفقيدة بالرحمة والمغفرة وللفنانة أحلام وأسرتها بالصبر والسلوان.