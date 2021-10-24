“الغريب” يمثل فلسطين في ترشيحات أوسكار 2022

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: وقع اختيار لجنة مختصة بشؤون السينما الفلسطينية على فيلم “الغريب” من إخراج وتأليف أمير فخر الدين، لتمثيل فلسطين رسمياً في جوائز “الأوسكار” في دورتها الرابعة والتسعين خلال عام 2022، عن فئة أفضل فيلم روائي طويل ناطق بلغة أجنبية.

اللجنة شكلتها وزارة الثقافة الفلسطينية الجهة المخولة بتقديم الترشيح لأكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة (الأوسكار)، بإشراف دائرة السينما ممثلة بلينا بخاري رئيسة اللجنة المكلفة، وبناء على توصيات اللجنة المستقلة.

ووقع الاختيار على فيلم “الغريب” الفيلم الروائي الأول للمخرج الصاعد أمير فخر الدين، ابن الجولان السوري المحتل، الذي شهد عرضه العالمي الأول في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي الدورة الثامنة والسبعين خلال شهر سبتمبر الماضي، وحصد جائزة Edipo Re لأفضل فيلم عن فئة الأفلام المتنافسة (أيام فينيسيا).

وحاز فيلم “الغريب” على شهادة التنويه الخاص خلال اختتام فعاليات مهرجان همبورغ للسينما يوم 08 أكتوبر 2021. وقد تنافس الفيلم ضمن 12 فيلماً على هذا الاستحقاق في فئة الإنتاج الدولي المشترك.

ويشارك الفيلم في مهرجان القاهرة الدولي ضمن أسبوع النقاد الدولي خلال الفترة ما بين 26 نوفمبر حتى 6 ديسمبر 2021، كما تم اختياره ليكون فيلم افتتاح الدورة الثامنة لأيام فلسطين السينمائية في مدينة رام الله يوم ٣ نوفمبر، ٢٠٢١.

ويطرح الفيلم دراسة حالة وجودية (الاغتراب) لمواطن من الجولان السوري المحتل وواقع الاحتلال والعزل عن الوطن الأم، بلغة سينمائية شعرية وجماليات عالية تستدعي التأمل والمقاربة، عبر أداء مميز للشخصية الرئيسية الممثل الفلسطيني أشرف برهوم والذي تربطه علاقة متوترة بوالده (الممثل القدير محمد بكري).

ومع هذا الاختيار تكون دولة فلسطين قد تقدمت بأربعة عشر فيلماً لتمثيلها عن فئة أفضل فيلم طويل دولي (أجنبي سابقاً) منذ العام 2003.