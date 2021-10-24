بشرى تكشف لأول مرة تفاصيل حادث الجونة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة بشرى، لأول مرة عن صور إصابتها في حادث انقلاب سيارة صغيرة بها أثناء مشاركتها في الدورة الخامسة لمهرجان الجونة، ووجهت رسالة شكر إلى مستشفى الجونة وطاقمها الطبي، كما تداولت منشورا ساخرا يعبر عن الأحداث الدرامية التي مر بها المهرجان منذ اشتعال الحريق في القاعة الخارجية قبل الافتتاح بساعات قليلة، وحتى إصابتها قبل ساعات من حفل الختام.

بشرى نشرت عبر خاصية الاستوري بحسابها على انستغرام صورة، ليدها، تكشف حجم الإصابة ومستلزمات العلاج من الكدمات المتعددة التي أصيبت بها ولم تظهر منها إلا إصابة في الوجه، وعلقت عليها قائلة: 5 سنوات عمل مستمر ومخلص لمهرجان الجونة، أستطيع القول: شكرًا مستشفى الجونة بطاقمها، من أطباء وتمريض، على الاهتمام والاحتراف.

وجهت بشرى رسالة للقائمين على مهرجان الجونة السينمائي، وذلك بعد الأحداث التي شهدها المهرجان، بداية من الحريق بقاعة بلازا، وأزمات حفل الافتتاح واستقالة المدير الفني للمهرجان أمير رمسيس وعدم حضوره حفل الختام واشتعال أزمة عرض فيلم ريش وختاما بالحادث المروع التي تعرضت له، وغيرها من الأحداث التي شهدتها الدورة الخامسة.

واستعانت بشرى بموقف للفنان فتحي عبد الوهاب، أثناء تكريمه سابقا، لتعبر من خلالها على المعاناة التي تعرضت لها أسرة المهرجان، في الفترة الماضية وعلقت: رسالتي إلى جميع فريق عمل مهرجان الجونة بعد دورته الخامسة.. قدر ولطف.. صامدون.

يذكر أن بشرى تعرضت لحادث في الجونة، بعد انقلاب سيارة صغيرة بها وبمقدم البرامج محمد مكاوي، بعد اصطدامه بشجرة أثناء قيامهما بتسجيل حوار لإحدى قنوات السوشيال ميديا وتعرضت بشرى لكدمات قوية في الجسد وارتطام في الراس بينما أصيب مكاوي باشتباه كسر في اليد.

وتم نقل بشرى ومكاوي سريعا إلى المستشفى للاطمئنان على صحتهما وتم إجراء الفحوصات الطبية والإشاعات اللازمة وتلقت بشرى العلاج اللازم للكدمات مع نصيحة من الفريق الطبي بالحصول على راحة اليوم.

بنفس الوقت طمأنت إدارة مهرجان الجونة السينمائي، الجمهور، في بيان أصدرته، على الحالة الصحية للفنانة بشرى، مؤكدة أنها بخير والحادث الذي تعرضت له لم يكن مروعًا.

كما أكدت بشرى خلال تصريحاتها لإدارة مهرجان الجونة السينمائي، أن حالتها الصحية مستقرة، وخضعت لفحوصات الطبية، وغادرت المستشفى فور انتهاء فترة الملاحظة.